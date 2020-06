Gołkowice. "Nasz Nowy Dom" remontuje dla Nikoli i jej rodziny

Nikola Trzajna, która pokonała białaczkę oraz jej siostra Nina i mama Maria zamieszkają w nowym domu w Gołkowicach Górnych. Usłyszeli o tym od Katarzyny Dowbor, która prowadzi program „Nasz Nowy Dom” telewizji Polsat. Słowa: „Wyremontujemy Wasz dom” wywołały u rodziny łzy szczęścia.

Tegoroczny Dzień Dziecka 14-letnia Nikola Trzajna, jej 12-letnia siostra Nina oraz ich mama Maria Niemiec zapamiętają do końca życia. To właśnie wtedy przed małym drewnianym domkiem w Gołkowicach Górnych rodzina spotkała się z Katarzyną Dowbor i ekipą filmową programu „Nasz Nowy Dom”. Nikolę Trzajna i jej rodzinę poznaliśmy w styczniu 2016 roku. Wówczas apelowaliśmy do potencjalnych dawców szpiku kostnego, by rejestrowali się w bazie DKMS Polska. U dziewczynki zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową, a jej życie zmieniło się diametralnie. Szpital stał się praktycznie jej drugim domem. Nie mogła widywać się z rówieśnikami i żyć jak inne dzieci. Jedyną szansą na powrót do normalności był przeszczep szpiku. Dawcę udało się znaleźć w kwietniu, tuż przed 11. urodzinami Nikoli.

- Ta rodzina zasługuje na pomoc. Aktualnie mieszka w mieszkaniu komunalnym w Czarnym Potoku, które musi opuścić do końca sierpnia – mówi Olga Toporowska, producentka programu. – Babcia postanowiła przekazać im ten dom, ale żeby można było w nim zamieszkać, konieczny jest remont i my im go wykonamy.

Wiadomość o dostaniu się do programu wywołała łzy szczęścia. Siostry wraz z mamą po spotkaniu z Katarzyną Dowbor musiały się szybko spakować, bo czekała na nie niespodzianka. Podczas remontu będą wypoczywać w Lemon Resort Spa w Gródku nad Dunajcem. W sobotę (6 czerwca) po raz pierwszy zobaczą swój nowy dom. Do tego czasu kilkudziesięcioosobowa ekipa programu „Nasz Nowy Dom” od rana do wieczora pracuje przy remoncie. Pracy jest wiele.

- W domu praktycznie nie było nic. Nie było podłóg, za to krzywe ściany i sufity. Budynek był nieocieplony, bez kanalizacji, z fatalną elektryka i sypiącym się piecem. Nie nadawał się do zamieszkania – zaznacza Wiesław Nowobilski, kierownik prac budowlanych. - Cieszę się jednak, że dom jest drewniany, bo uwielbiam pracę z drewnem. Dla mnie i ekipy to duże wyzwanie. Dom będzie z góralską duszą.

Jak przyznaje ekipa programu „Nasz Nowy Dom”, remont w Gołkowicach Górnych to jedno z trudniejszych zadań do realizacji, z jakimi przyszło im się mierzyć w ciągu 14 edycji programu.

- Dom jest naprawdę bardzo mały, a musimy wszystko zrobić od podstaw. Jesteśmy w górach i chcemy, żeby oddawał klimat tego miejsca. – dodaje Martyna Kupczyk, architekt. - Liczymy, że jak przyjadą za kilka dni i zobaczą efekt końcowy, to będzie uśmiech na ich twarzach. Dla nas to najważniejsze. To kwintesencja naszej pracy. Jak się okazuje odcinek kręcony w Gołkowicach Górnych będzie pierwszym z nowej serii. Na antenie Polsatu będzie go można zobaczyć we wrześniu.