fot. Krynicka Grupa GOPR

W sobotę, 14 grudnia, ratownicy z Krynickiej Grupy GOPR zostali poproszeni o pomoc mężczyźnie, który doznał urazu barku na leśnej drodze prowadzącej do jednego z przysiółków w Piwnicznej. - Zgłoszenie przyszło tuż przed godziną 20, a na pomoc pospieszył zespół pełniący służbę w Piwnicznej - relacjonują ratownicy. Na miejsce wyruszyli ratownicy, którzy samochodem terenowym wyposażonym w łańcuchy dotarli do poszkodowanego, udzielili mu potrzebnej pomocy, a następnie przetransportowali do karetki pogotowia.