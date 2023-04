Górale to nie tylko Podhale. Ogłosili konkurs na pamiątki promujące Górali z innych części Małopolski

Górale nie tylko na Podhalu

Tylko od wyobraźni uczestników konkursu zależy jaki typ pamiątki stworzą. Może to być drewniana figurka, magnes na lodówkę, przycisk do papieru, czy praktyczny gadżet z góralskim zdobieniem, jak chociażby otwieracz do butelek albo zapalniczka. Organizatorom zależy na oryginalności, nie można bowiem zgłosić prac, które już wcześniej zostały wykonane, a także nawiązaniu do danej grupy etnograficznej.

Suweniry mają bowiem prezentować Babiogórców, Orawian, Górali Nadpopradzkich, Górali Białych i Łemków oraz wspólna kategoria „Górali spoza Podhala”. Zgłaszane propozycje góralskich pamiątek powinny nawiązywać do kultury i przyrody wymienionych terenów, ich tradycji, rzemiosła, stosowanych materiałów, wzornictwa. Dobrze, by twórcy inspirowali się też wzornictwem współczesnym. Pamiątki powinny przypominać o miejscu, w które reprezentują.