Gorce - odludne, ale piękne góry. Który szlak wybrać i iść bez tłumów?

Gorce to pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa związana jest prawdopodobnie ze słowem gorzeć (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która mogłaby oznaczać niskie góry. Jakby nie było, są to niższe od Tatr góry, przez wielu niedocenianie. Tymczasem jest to miejsce, gdzie naprawdę można się zgubić, odciąć od cywilizacji, a w czasie wypadku nie spotkać ani jednej żywej duszy. Co w sytuacji zagrożenia jest wręcz pożądane. Gdzie więc idziemy? Zobacz dalej propozycje tras (wybraliśmy je w oparciu o portal pieniny.com).

Wikipedia