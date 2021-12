Gorce/Beskid Sądecki. Fantastyczne punkty widokowe i magiczne widoki. Tutaj zima zawitała już na dobre [ZDJĘCIA] Redakcja Nowy Sącz

Niezapomniane chwile z widokiem na Gorce, Tatry czy Beskid Sądecki można spędzić w wielu miejscach naszego regionu. W wyższych partiach Beskidu Sądeckiego czy Gorców zima zawitała już na dobre. Śnieg zawitał także do Krynicy-Zdrój, turyści chętnie odwiedzają uzdrowisko i czekają na otwarcie wszystkich stoków narciarskich. Zanim jednak to nastąpi, można skorzystać z atrakcyjnej wieży i ścieżki w koronach drzew w Słotwinach Arena, śniegu nie brakuje także na Jaworzynie Krynickiej. Dla ceniących sobie aktywność na świeżym powietrzu i lubiących nieco dłuższe wędrówki proponujemy wieże widokowe na Modyni, Gorcu czy Radziejowej. Tam to jest prawdziwa zima!