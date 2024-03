Górę Parkową czeka turystyczna rewolucja. PKL inwestują miliony w nowe atrakcje, mają już pozwolenie na budowę. Na początek wieża i polana

Inwestycje na Górze Parkowej, które planują Polskie Koleje Linowe wkrótce staną się faktem. Spółka ma już stosowne pozwolenia i może budować polanę światła i muzyki oraz wieże z widokiem na całą Krynicę-Zdrój. Atrakcje z pewnością przyciągną turystów. Koszty budowy wyceniono na blisko 20 milionów złotych.

Ambitne plany na Górze Parkowej stają się faktem

Wieża widokowa na Górze Parkowej, polana muzyki i świateł, strefa rekreacji dla rodzin z dziećmi a w przyszłości multimedialne centrum podróży w czasie. To plany Polskich Kolei Linowych na najbliższe lata. Cześć inwestycji powstanie na działkach gminnych, które ta wydzierżawi spółce na 30 lat za bardzo niski czynsz. Burmistrz podkreśla, że spółka zainwestuje w ten teren dwa miliony złotych, a to co tam powstanie będzie fantastyczną promocją dla uzdrowiska i wpłynie na ruch turystyczny. Wskazuje także, że gdyby nie inwestor, działka gminna pewnie jeszcze długo byłaby niezagospodarowana.

- Szacujemy nowy wpływ podatkowy z rzędu 200 tys. zł, plus oczywiście wszystkie zyski pośrednie dotyczące zwiększenia ruchu turystycznego, to też opłata uzdrowiskowa i zyski dla lokalnych najemców. Inwestycje, które PKL planuje są bardzo atrakcyjne i sądzę, że zyskają dużą popularność - mówi "Gazecie Krakowskiej" Piotr Ryb, burmistrz uzdrowiska.

Polana muzyki i światła, która powstanie na działkach gminnych jakiś czas temu otrzymała już zielone światło, prace budowlane powinny rozpocząć się niebawem. Teraz jest kolejna dobra wiadomość, pozwolenie na budowę uzyskała wieża wraz z punktem widokowym, która będzie mieć wysokość 35 metrów. Koszt to ok. 5 mln zł. Aby nowa atrakcja mogła powstać najpierw nastąpi rozbiórka wieży nadawczej. Stamtąd na nową konstrukcję zostaną przeniesione anteny nadawcze.

Prace zakładają dostosowanie terenu dla rodzin z dziećmi, a także uatrakcyjnienie części polany, na której znalazłby się ogród z kwiatowymi rzeźbami przedstawiającymi znane postaci uzdrowiska oraz Krynicy-Zdroju. Jak informuje przedstawiciele spółki rozbudowane ma być także centrum rekreacji wokół rajskich ślizgawek. Ma tam powstać fontanna, karuzela oraz tor samochodów retro.

Chcą rozbudować "podróż w czasie"

Zarówno dolna, jak i górna stacja Góry Parkowej oraz wagoniki jakiś czas temu przeszły gruntowny remont. Teraz w połączeniu z nowoczesnymi multimediami przenoszą w czasie do lat 30. XX wieku. To dzięki multimediom i nowoczesnej technologii. W poczekalni dolnej stacji kolejki linowej zamontowano telebim, na których można oglądać filmy ukazujące Krynicę-Zdrój z okresu 20-lecia międzywojennego. Można słuchać audycji radiowych bazujących na wiadomościach z gazet z tamtych lat. Zewnętrzny wygląd stacji się nie zmienił, za to wnętrzu przywrócono elementy architektury w stylu retro.

PKL zależało na przywróceniu pierwotnej architektury budynków. Stąd też na górnej stacji odbudowano imponujący taras widokowy, z którego można podziwiać całą Krynicę. Na dolnym tarasie ponownie jest patio oraz kawiarnia, która tak samo jak restauracja, ma charakter art deco. W miniaturze wagonu kolei znajduje się fotobudka, w której odwiedzający mogą zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle wybranej starej fotografii z Krynicy. Pamiątkowe zdjęcia można też wykonać przy starych rowerach i muzycznej ławce.

PKL planuje kolejne niespodzianki. Wisienką na torcie w przyszłości będzie multimedialne centrum, w którym PKL będzie kontynuować podróż w czasie. Do tego posłuży budynku B2, który przejdzie gruntowną modernizację. Mają tam być prezentowane archiwalne zdjęcia i filmy nawiązujące do historii Krynicy-Zdrój i Góry Parkowej oraz ciekawych, historycznych wydarzeń na świecie. Koszt inwestycji to ok. 12 milionów złotych. Termin prac inwestycyjnych przewidywany w Krynicy przewidziany jest na lata 2024-2025, a koszt wszystkich atrakcji to blisko 20 mln zł.