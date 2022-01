Gorlickie. Kolej uruchomiła kilkutygodniowe połączenie pomiędzy Jasłem a Krynicą. Pociąg jeździ w soboty [ROZKŁAD JAZDY] Halina Gajda

Połączenie pomiędzy Jasłem a Krynica dedykowane jest przede wszystkim narciarzom fot. Jacek Zemła

6 stycznia rozpozął kursowanie Włóczykij, czyli pociąg z Jasła do Krynicy. Miłośnicy szusowania po stokach mogą wsiąść do niego na stacji Gorlice-Zagórzany. Pociąg będzie kursował w każdą sobotę do 26 lutego 2022 roku.