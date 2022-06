Góry na wakacje 2022. Tłumy turystów w Tatrach, a to dopiero początek sezonu. TPN oferuje półkolonie, przewodnicy zachęcają do wycieczek

Góry przed wakacjami pełne wycieczek szkolnych. „Tysiące dzieci”

Czerwiec to czas szkolnych wycieczek, gdy pogoda sprzyja wyrwaniu się ze szkolnych ław tuż przed wakacjami. Tatry i Tatrzański Park Narodowy to ulubiony – obok wybrzeża Bałtyku – kierunek turystycznych wycieczek dłuższych i krótszych. Górscy przewodnicy, tacy jak Maja Sindalska, mają w tym okresie pełne ręce roboty.

Góry pełne turystów. „Kto szuka ciszy i spokoju, poczeka do listopada”

We wtorek dopisała pogoda, co sprzyjało masowym wędrówkom na tatrzańskich szlakach. W czwartek 9 czerwca pogoda w górach również sprzyja wycieczkom i tak może być już do końca sezonu. Tłumy w Tatrach mogą nie zmaleć aż do jesieni.