Góry niedostępne dla turystów na majówkę? Władze TPN zamknęły część szlaków „ze względów przyrodniczych”, ostrzegają też przed żmijami Emil Hoff

Choć szlaki narciarskie w Tatrach Zachodnich zostały zamknięte dla turystów na majówkę, nadal można korzystać z infrastruktury na Kasprowym Wierchu. Tu sezon zakończy się dopiero 7 maja. Polska Press archiwum Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Choć w górnych partiach Tatr nadal leży śnieg i warunki zachęcają do zjeżdżania na nartach, władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) postanowiły skrócić sezon i ogłosiły zamknięcie szlaków w Tatrach Zachodnich od 28 kwietnia 2022 do odwołania, a więc tuż przed majówką. Powodem decyzji jest troska o dobrostan zwierząt, które właśnie przygotowują się do odchowania potomstwa. Władze parku ostrzegają także turystów przed żmijami, które opanowały Dolinę Chochołowską.