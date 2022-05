Góry, szczyty, górskie szlaki i atrakcje wokół Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej. Co warto zobaczyć, jaką trasę wybrać i gdzie się zatrzymać?

Kłodzko i Kotlinę Kłodzką otaczają malownicze góry. Można tu wędrować wśród kilku rożnych pasm, od tajemniczych Gór Sowich, przez piękne Góry Stołowe, po skrywające prawdziwe skarby Góry Złote. Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po siedmiu pasmach gór wokół Kłodzka. Co warto zobaczyć, które szczyty zdobyć, jakie trasy obrać? Przedstawiamy najciekawsze góry, szczyty, szlaki i górskie atrakcje turystyczne wokół Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

Góry, szczyty, szlaki i atrakcje wokół Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej. Poradnik dla turystów

Poniżej zebraliśmy dla Was informacje o górach, szlakach i najważniejszych górskich atrakcjach Kotliny Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej. Skorzystajcie z naszego przewodnika, by znaleźć inspirację i zaplanować wycieczkę po górach wokół Kotliny Kłodzkiej na długi weekend, urlop lub wakacje. Informacje uszeregowaliśmy według pasm górskich. Znajdziecie wśród nich: Góry Stołowe

Góry Sowie

Góry Bardzkie

Góry Orlickie

Góry Bystrzyckie

Masyw Śnieżnika

Góry Złote Na końcu artykułu znajdziecie informację o najważniejszych schroniskach górskich wokół Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

Góry wokół Kotliny Kłodzkiej. Główne łańcuchy i mniejsze pasma

Góry wokół Kotliny Kłodzkiej to oczywiście Sudety, a konkretniej Sudety Środkowe w północnej, zachodniej, południowo-zachodniej i południowej części regionu oraz Sudety Wschodnie we wschodniej i południowo-wschodniej części. Umowna granica między Sudetami Środkowymi i Wschodnimi przebiega mniej więcej na wysokości Doliny Morawy w Czechach.

Duże łańcuchy górskie dzielą się na mniejsze pasma. Podobnie jest w górach wokół Kotliny Kłodzkiej. W północnej części ziemi kłodzkiej piętrzą się Góry Stołowe, Sowie i Bardzkie, w środkowej Bystrzyckie i Orlickie. Jeśli chodzi o Sudety Wschodnie, Kotlinę Kłodzką obejmuje masyw Śnieżnika i Góry Złote.

Korona gór ziemi Kłodzkiej: najwyższe szczyty regionu

Jeśli jesteście zapalonymi piechurami, kochacie wędrówki po górach i marzycie o tym, by zdobyć najwyższe szczyty różnych regionów Polski, ziemia kłodzka ma dla Was wiele do zaoferowania. Najwyższe szczyty wokół Kotliny Kłodzkiej to: Śnieżnik (1425 m n.p.m.) Postawna (1117 m n.p.m.) Orlica (1084 m n.p.m.) Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) Sasanka (985 m n.p.m.) Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) Szeroka Góra (765 m n.p.m.)

Góry Stołowe

Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) ze spektakularnym Skalnym Miastem i schroniskiem górskim zlokalizowanym na skalnej grani. Na licencji CC BY 3.0. Piotr Chrobot, wikimedia.org, CC BY 3.0 Najwyższym szczytem Gór Stołowych jest Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) z charakterystycznym „Fotelem Pradziadza”, czyli samotną 12-metrową skałą, wyznaczającą najwyższy punkt, ale Skalniak jest od Szczelińca zaledwie o cztery metry niższy.

Szczeliniec Wielki to niezwykła góra. Można tu oglądać niesamowite naturalne formacje skalne – tzw. Skalne Miasto, gdzie wielkie głazy i załomy przypominają kształtem budowle lub zwierzęta.

Wycieczkę do Skalnego Miasta na Szczelińcu Wielkim można sobie urozmaicić noclegiem w schronisku PTTK, położonym na skalnej grani, z pięknym widokiem na las i góry. Schronisko na Szczelińcu to przygoda sama w sobie – nie da się do niego podjechać samochodem, więc to nocleg tylko dla piechurów, prawdziwych entuzjastów gór. Więcej o niesamowitych skalnych miastach Kotliny Kłodzkiej możecie przeczytać tutaj:

Atrakcje Gór Stołowych Góry Stołowe to przede wszystkim piękna przyroda. Wokół Szczelińca Wielkiego rozciąga się jeden z trzech rezerwatów, które razem tworzą Park Narodowy Gór Stołowych. Atrakcją parku jest np. Wielkie Torfowisko Batorowskie. Warto także zobaczyć niesamowity rezerwat Błędne Skały, równie jak Szczeliniec Wielki bogaty w niezwykłe formacje skalne. W Górach Stołowych nie brak też innych atrakcji:

To wśród tych gór położone są Wambierzyce (tzw. Dolnośląska Jerozolima),

tu też można oglądać Kaplicę Czaszek w Czermnej,

turyści mogę też zwiedzać atrakcja Dusznik-Zdroju, w tym popularne Muzeum Papiernictwa Szlaki piesze w Górach Stołowych W Górach Stołowych nie brakuje malowniczych szlaków, które pokonywać mogą piesi turyści. Biegną tędy m.in.: Fragment Głównego Szlaku Sudeckiego z Kudowy-Zdroju przez Szczeliniec Wielki do Wambierzyc

Zielone szlaki z Kudowy-Zdroju do Batorowa (przez Błędne Skały) i Polany YMCA

Żółty szlak z Radkowa do Batorówka

Niebieski szlak z Wambierzyc do Batorówka Zimą w Górach Stołowych otwierane są także pętle dla narciarzy biegowych: Z Karłowa przez Pasterkę

Z Karłowa przez Praski Trakt

Z Batorówka przez Praski Trakt i Krzywą Drogę

Trasy rowerowe w Górach Stołowych W Górach Stołowych biegną dwie Międzynarodowe Trasy Rowerowe: niebieska z Tłumaczowa do Czermnej i czerwony z Radkowa na Ostrą Górę.

Można także przejechać się zieloną trasą im. Masaryka z Pstrążnej do Kudowy Słone

Na terenie PN Gór Stołowych biegnie trasa „Szczeliniec”. To licząca 24 km pętla z Karłowa przez Pasterkę i Batorów. Więcej o atrakcjach Gór Stołowych możecie przeczytać tutaj:

Góry Sowie

Wielka Sowa (1015 m n.p.m.), na szczycie której wznosi się wieża widokowa w kształcie latarni morskiej. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Piesz, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0 Góry Sowie ciągną się od Przełęczy Srebrnej po dolinę Bystrzycy. Najwyższym szczytem tego pasma jest Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) z wieżą widokową w kształcie latarni morskiej. Atrakcje Gór Sowich

Góry Sowie są nie tylko piękne, ale tajemnicze. Wiele tu urokliwych zakątków, ale także miejsc owianych aurą tajemniczości.

Do najciekawszych tego rodzaju atrakcji należą podziemne kompleksy, wydrążone w Górach Sowich przez nazistów w czasie II wojny światowej w ramach tzw. Projektu Riese. Przeznaczenie tych rozległych podziemi do dziś nie jest rozstrzygnięte. Może miały stanowić część nowej kwatery głównej Hitlera, a może jakiś nowy kompleks zbrojeniowy? Kilka kompleksów w Górach Sowich, np. tunel wydrążone pod Włodarzem, można zwiedzać. Z projektem Riese łączy się też pokrętnie kilka dodatkowych nietypowych atrakcji, np. tzw. Muchołapka w Ludwikowicach Kłodzkich, którą niektórzy uważają za lądowisko UFO.

Szlaki piesze w Górach Sowich Przez Góry Sowie prowadzi wiele malowniczych szlaków, wzdłuż których zlokalizowanych jest wiele interesujących miejsc i atrakcji turystycznych. Pasmo przecina fragment Głównego Szlaku Sudeckiego im. M. Orłowicza, prowadzący z Jedliny-Zdrój na Srebrną Górę. Atrakcją dla piechurów może być np. wieża widokowa na Wielkiej Sowie. Przejście tego szlaku w całości zajmuje ok. 8 godzin.

Warto także przejść szlakiem zielonym z Walimia do Pieszyc lub z Nowej Rudy na Wielką Sowę.

Trasy rowerowe w Górach Sowich

Dużą popularnością wśród rowerzystów przemierzających Góry Sowie cieszy się np. pętla z Nowej Rudy przez Przełęcz Woliborską, Gołębią i Srebrną, a potem wzdłuż trasy kolejki sowiogórskiej.

Druga pętla prowadzi z Głuszycy śladem kolejki wąskotorowej, a trzecia znowu z Nowej Rudy przez Przełęcz Jugowską na Wielką Sowę.

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie rozciągają się między Przełęczą Srebrną i Kłodzką. Najwyższym szczytem jest może niezbyt imponująca, ale malownicza Szeroka Góra, wznosząca się na 765 m n.p.m. \ Góry Bardzkie cieszą się dużym zainteresowaniem turystów ze względu na dobrze rozwiniętą sieć szlaków. To właśnie u podnóży tych gór leżą Kłodzka i Srebrna Góra, pełne dodatkowych atrakcji, z dobrą bazą noclegową. Atrakcje Gór Bardzkich Do najsłynniejszych atrakcji Gór Bardzkich – poza szlakami do wędrówek pieszych i rowerowych z pięknymi widokami - należą imponujące twierdze w Kłodzku i Srebrnej Górze.

Nie brakuje także zabytków, zwłaszcza o charakterze sakralnym. Wiele atrakcji w Górach Bardzkich ma do zaoferowania Bardo nad przełomem Nysy Kłodzkiej, ze słynnym sanktuarium maryjnym i pięknym klasztorem. W kalwarii na Bardzkiej Górze, do której prowadzi droga krzyżowa, można oglądać kaplicę z początku XVII w., a na pobliskiej skale odcisk, który tradycja interpretuje jako odcisk stopy Matki Bożej.

Poszukiwacze ciekawostek mogą podziwiać tzw. kamień Brygidy – ogromny głaz narzutowy o średnicy przeszło 6 m, z krzyżem słonecznym wyrytym prawdopodobnie przez cystersów w XIII w., spoczywający w Dolinie Węglówki. Szlaki piesze w Górach Bardzkich

Góry Bardzkie najprzyjemniej zwiedza się pieszo – wędrówka pozwala cieszyć się nie tylko pięknymi widokami, ale też rozkoszować dobrą pogodą. Słynny szlak pielgrzymkowy (żółty) prowadzi z Barda do Ząbkowic Śląskich.

Z Barda można także powędrować zielonym szlakiem przez Złoty Stok (miasteczko pełne atrakcji turystycznych na czele ze słynną Kopalnią Złota) do Radochowa.

Góry Bardzkie przecina także żółty szlak z Kłodzka na Kłodzką Górę

i niebieski szlak z Przełęczy Kłodzkiej przez Bardo na Srebrną Górę.

Trasy rowerowe w Górach Bardzkich

Rowerzyści mogą wybrać się na przejażdżkę po Górach Bardzkich np. wzdłuż pętli, zaczynającej się w Bardzie i prowadzącej przez Przełęcz Wilczą i Srebrną. Pętla ma ok. 25 km długości.

Wzdłuż dłuższej pętli długości nieco ponad 40 km, sięgającej z Barda przez Góry Złote do Przełęczy Kłodzkiej

Po pętli wokół rezerwatu Cisy z Barda przez Opolnicę i Brzeźnicę – to gratka dla fanów przyrody.

Góry Orlickie

Góry Orlickie to najwyższa część Sudetów Środkowych. Wprawdzie najwyższy szczyt tych gór leży w Czechach (Wielka Desztna – 1115 m n.p.m.), to jednak polska Orlica niewiele mu ustępuje (1084 m; trzeba jednak uczciwie dodać, że właściwy szczyt tej góry znajduje się po czeskiej stronie, choć ledwie kilkanaście metrów od granicy). Większość pasma Gór Orlickich leży po stronie czeskiej. W Polsce głównym ośrodkiem Gór Orlickich są Duszniki-Zdrój, a właściwie ich dzielnica – Zieleniec, znany ośrodek sportów zimowych w mikroklimatem nieco przypominającym Alpy. Pozostała część miasta leży formalnie w Górach Bystrzyckich.

Atrakcje turystyczne Gór Orlickich Głównym ośrodkiem, przyciągającym turystów w Góry Orlickie i najlepsza bazą wypadową do eksploracji, jest Zieleniec, wzmiankowana część Dusznik-Zdroju. Zimą w Zieleńcu działa prawie 50 wyciągów narciarskich i największy w Polsce ośrodek narciarski: Zieleniec SKI Arena. Na turystów czeka tu także schronisko PTTK „Orlica”, które może stanowić ciekawą bazę wypadową do eksploracji Gór Orlickich niezależnie od pory roku. Szlaki piesze Gór Orlickich Fragment Głównego Szlaku Sudeckiego z Dusznik-Zdroju do Lasówki

Część zielonego szlaku z Lewina Kłodzkiego do Zieleńca

Niebieski szlak z Lewińskiej Przełęczy do Gomoły Trasy rowerowe Gór Orlickich

W Górach Orlickich nie brakuje ciekawych tras rowerowych, choć głównie po czeskiej stronie granicy. Za to w Zieleńcu w sierpniu organizowany jest maraton kolarski Klasyk Kłodzki.

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie to malowniczy łańcuch pomiędzy dolinami Bystrzycy Dusznickiej, Dzikiej Orlicy i Rowem Górnej Nysy. To kraina niemal dzika – lasy są rozległe, wsi niedużo. Niestety, dla turystów oznacza to problemy z noclegiem, ale kto nie boi się odrobiny niewygody i spania w namiocie pod gwiazdami, może przeżyć w Górach Bystrzyckich prawdziwą przygodę.

Góry Bystrzyckie biorą swą nazwę od miasta i rzeki Bystrzyca. Jeśli chodzi o szczyty, najwyższym jest Sasanka (985 m n.p.m.), sporą popularnością cieszy się też Jagodna (977 m n.p.m.) w tym samym masywie. Na Jagodnej wznosi się wieża widokowa i działa schronisko PTTK dla turystów. Drugie znane schronisko – „Pod Muflonem” – położone jest na Ptasiej Górze. Atrakcje Gór Bystrzyckich To właśnie w Górach Bystrzyckich leży uzdrowiskowa miejscowość Duszniki-Zdrój, gdzie goście mogą cieszyć się świętym spokojem i bliskim kontaktem z naturą. Inną ciekawą atrakcją może być Muzeum Misyjno-Etnograficzne, w którym oglądać można sztukę ludową m.in. z Peru i Tahiti. Pasjonaci historii mogą zwiedzić ruiny Zamku Szczerba.

Szlaki piesze Gór Bystrzyckich W Górach Bystrzyckich biegnie kilka pięknych szlaków, np.: Fragment Głównego Szlaku Sudeckiego z Zieleńca do Długopola

Czerwony szlak ze schroniska „Pod Muflonem” na Ptasiej Górze do Polanicy-Zdroju

Niebieski Szlak Międzynarodowy I21, łączący Duszniki-Zdrój z Międzylesiem

Zielony szlak z Niemojowa na Przełęcz Międzyleską

Trasy rowerowe Gór Bystrzyckich W Górach Bystrzyckich przebiega trasa rowerowo-narciarska w formie pętli ze schroniska „Szarotka” w Lasówce przez Twarde Źródło i Piaszczystą Drogę.

Masyw Śnieżnika

Śnieżnik (1425 m n.p.m.). Z jego szczytu widać nawet Alpy w Austrii. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 2.5. Marcin Dąbrowski, wikimedia.org, CC BY-SA 2.5 Masyw Śnieżnika to najwyższa część polskich Sudetów Wschodnich. Ciągnie się od Rowu Górnej Nysy po Przełęcz Puchaczówkę i Góry Bialskie. Najwyższym szczytem jest góra Śnieżnik (1425 m n.p.m.). Turystyka na Śnieżniku uprawiana jest przynajmniej od pierwszej poł. XIX w., kiedy wędrówki na tę górę spopularyzowała księżna Marianna Orańska. Szybko też wybudowano tu schronisko dla turystów i wieżę widokową, udającą kształtem średniowieczną basztę. Przy dobrej pogodzie ze Śnieżnika można nawet dostrzec szczyty w Alpach Austriackich, oddalone o prawie 300 km.

Atrakcje turystyczne Masywu Śnieżnika Śnieżnik spodoba się przede wszystkim turystom spragnionym wędrówek na łonie natury. Spacerować można np. po Śnieżnickim Parku Krajobrazowym i trzech rezerwatach przyrody. Spragnieni przygód i niepowtarzalnych widoków koniecznie powinni odwiedzić słynną Jaskinię Niedźwiedzią w pobliżu wsi Kletno, jedną z najpiękniejszych w Polsce i najdłuższą w całych Sudetach. W samym Kletnie warto wybrać się na wycieczkę do kopalni uranu i obejrzeć wystawę świecących w ciemności naczyń.

Po stronie czeskiej, niedaleko Śnieżnika, na turystów czeka moc atrakcji w kurorcie Dolni Morava, w tym najdłuższy na świecie wiszący most i ścieżka w obłokach. Szlaki piesze Masywu Śnieżnika Szlaki piesze w regionie to głównie trasy na sam Śnieżniki, na którego szczycie stoi nietypowa wieża widokowa, z której rozciąga się piękna panorama gór. Na Śnieżnik wejść można np.

Szlakiem czerwonym z Przełęczy Puchaczówka przez Czarną Górę

Szlakiem żółtym ze Stronia Śląskiego

Szlakiem zielonym z Kamienicy Trasy rowerowe Masywu Śnieżnika Masyw Śnieżnika nie słynie ze specjalnie przygotowanych tras rowerowych, ale można tu znaleźć kilka malowniczych ścieżek, które spodobają się fanom jednośladów. W okolicy Czarnej Góry przygotowano także specjalne trasy downhillowe dla amatorów nieco bardziej ekstremalnej jazdy.

Góry Złote

Góry Złote ciągną się na przestrzeni ok. 35 km od Przełęczy Kłodzkiej do Ramzovskiej i Pasiecznej. Najwyższym szczytem polskiej części Gór Złotych jest Postawna (1117 m n.p.m.). Atrakcje turystyczne gór Złotych Góry Złote już od średniowiecza słynęły jako ośrodek przemysłu wydobywczego. Działały tu liczne kopalnie złota i arsenu. Po polskiej stronie najbardziej znanym tego typu zagłębiem górniczym jest Złoty Stok, w którym działa Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota, a także Kopalnia Złota, czyli park atrakcji i ekspozycji, w którym zwiedzać można dawne wyrobiska, a nawet przepłynąć łodzią po podziemnej rzece. Podziemna Trasa Złotego Stoku prowadzi także do najwyższego w Polsce podziemnego wodospadu. Działa tu także park średniowiecznej techniki, w którym oglądać można pełnoskalowy ruchomy model tzw. „czołgu”, zaprojektowanego przez Leonarda da Vinci.

Więcej a atrakcjach Złotego Stoku możecie przeczytać tutaj:

Pasjonaci dawnej architektury powinni skierować swe kroki do położonych w Górach Złotych Ołdrzychowic Kłodzkich i Trzebieszowic, gdzie można oglądać dobrze zachowane pałace dawnych rodów rycerskich.

Na spragnionych wypoczynku czeka Lądek Zdrój z uzdrowiskiem i arboretum. O pięknych zamkach i pałacach Kotliny Kłodzkiej możecie poczytać tutaj:

Szlaki turystyczne Gór Złotych Popularnością cieszy się np. szlak ze Złotego Stoku do Jaskini Radochowskiej.

Spacerowicze mogą też obrać zielony szlak z Bielic na Kowadło. W Bielicach można zatrzymać się na noc w pensjonacie Chacie Cyborga, dawnym górskim schronisku.

Znacznie dłuższa wyprawa to przejście z Przełęczy Płoszczyna na Rudawiec.

Schroniska górskie wokół Kotliny Kłodzkiej

Atrakcją turystyczną w czasie górskiej wycieczki może być nie tylko wędrówka wśród pięknych krajobrazów, zwiedzanie zabytków czy eksploracja jaskiń, ale też nocleg w nietypowym, oryginalnym miejscu. Do takich noclegów zaliczyć można niewątpliwie górskie schroniska, gdzie nie ma wprawdzie wygód, za to jest w bród niezwykłego klimatu i atmosfery. Schroniska to bowiem miejsca, gdzie pasjonaci górskich wędrówek spotykają podobnych sobie zapaleńców.

Do najbardziej znanych schronisk górskich wokół Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej należą: Schronisko „Na Śnieżniku” w Międzygórzu

Schronisko „Jagodna” w Spalonej

Schronisko „Orlica” w Dusznikach-Zdroju

Schronisko „Pod Muflonem” w Dusznikach-Zdroju

Schronisko „Na Szczelińcu” w Karłowie

Schronisko „Pasterka” w Górach Stołowych

Schronisko „Zygmuntówka” w Jugowie Zobaczcie, co jeszcze czeka na Was w Kotlinie Kłodzkiej:

