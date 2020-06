Granice otwarte. Jak wygląda sytuacja na przejściach polsko-słowackich? [13.06]

Słowacy ruszyli do Polski na zakupy. Niemal wszyscy z osób wjeżdżających do Polski mieli ze sobą wydrukowane jeszcze w domu kartki, na których powinni mieć wbitą godzinę wyjazdu z kraju. Po powrocie na tej samej kartce powinna znaleźć się pieczątka z godziną powrotu. Wszystko po to, by obywatel Słowacji mógł udowodnić, że nie przebywał w Polsce dłużej niż przez dozwolone 48 godzin.

- Szybko okazało się, że to zupełnie niepotrzebne - mówi Peter Dzurilla, słowacki dziennikarz, który sam przyjechał na zakupy do Polski. - Obecnie na każdym przejściu granicznym stoi patrol naszej policji, ale nikogo nie zatrzymuje. Gdy zapytałem, czy podbiją mi kartkę powiedzieli, że to już nie jest potrzebne.

Co ciekawe, słowacka policja wpuszcza tez na teren Słowacji Polaków. Dzieje się tak, choć nasi obywatele oficjalnie mieli być do tego kraju niewpuszczani z uwagi na wysokie liczby chorych na koronawirusa na Śląsku.