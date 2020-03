Granicy polsko-słowackiej na Sądecczyźnie strzegą strażnicy

Od niedzieli, 15 marca, w związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa do 24 marca, przywrócone zostały kontrole graniczne. Strażnicy graniczni wraz z policją blokują przejście graniczne na Sądecczyźnie. Nikt nie przedostanie się do kraju ani do Polski ani na Słowację.