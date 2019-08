Grażyna Brodzińska spotkała się z publicznością Festiwalu im. Kiepury

Artystka mówiła także o tym jak przygotowuje się do występów, w ciepłych słowach wyrażała się o swoim mężu i rodzinie. Przyznała, że jest precyzyjna, dokładana i wiele od siebie wymaga.

- Uwielbiam leniuchować, ale na to mam niewiele czasu. Na wakacje zabieram ze sobą książki, żeby nadrobić zaległości. Ale ciągle mam coś do nauki - zaznaczyła Brodzińska. Teraz dużo czasu zajmują mi przygotowania do premiery "Wesołej wdówki" oraz nauka kwestii do serialu.

Grażynę Brodzińską jesienią będzie można zobaczyć w serialu "Barwy Szczęścia" na TVP 2. Zagra panią profesor, która będzie uczyć gry na fortepianie.

- Moim marzeniem zawsze było zagrać w filmie. To się jeszcze nie spełniło, ale zapisano specjalnie dla mnie rolę w serialu - dodała śpiewaczka.

Artystka odpowiadała nie tylko na pytania Tomasza Raczka ale również publiczności, wśród której było wiele jej fanów. Po zakończeniu spotkania chętnie rozdawała autografy i pozowała do wspólnych zdjęć.