Grecja. Zatoka Wraku to największa atrakcja wyspy Zakynthos. Słynny statek może zniknąć z plaży Navajo? "Przegrywa z żywiołem" Monika Golonka

Grecja: słynnej turystycznej atrakcji grozi zniszczenie. Zakynthos to jedna z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków. Grecka wyspa kusi m.in. pięknymi plażami i turkusowym morzem, ale największą atrakcją jest tzw. Zatoka Wraku. Okazuje się, że wkrótce słynny statek może zniknąć z plaży Navajo. Czy to ostatni moment, by zobaczyć Zatokę Wraku?