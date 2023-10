Grota z legendarnym skarbem Kicarza w Piwnicznej-Zdrój ma być magnesem na turystów. Oprócz tego będzie wiele innych atrakcji

Efekty prac są już widoczne. Na ścieżkach biegowo-spacerowych na Kicarzu powstają kolejne elementy, które uatrakcyjnią spacer urokliwymi alejkami.

- W ramach tego zadania zaplanowaliśmy m.in. budowę dwóch odcinków ścieżek spacerowo-biegowych oraz przebudowę już istniejących, które będą usypane kamyczkami, remont wejścia do parku, a także budowę kładek drewnianych oraz platformy. To inwestycje skierowania głównie do rodzin z dziećmi, bo takich w naszej gminie brakowało - mówi nam Dariusz Chorużyk, burmistrz Piwnicznej-Zdroju.