Groźne zdarzenie w Ciężkowicach. Ogromny byk uciekł z transportu do rzeźni i siał postrach w mieście. Został schwytany przy kościele

Byk uciekinier biegał po Ciężkowicach

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek (14 lutego). Byk zerwał się w trakcie załadunku do samochodu, którym miał zostać przetransportowany do rzeźni i pobiegł w stronę miasta.

- Próby złapania zwierzęcia trwały blisko trzy godziny. Byk biegał po ulicach Ciężkowic, po Rynku, aż w końcu znalazł się na ogrodzonym terenie wokół miejscowego kościoła. Zwierzę było zmęczone i mocno rozjuszone całą sytuacją. Stwarzało zagrożenie dla ludzi. Stąd interweniowali również policjanci – wyjaśnia asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Byk ostatecznie został schwytany i załadowany na samochód po wcześniejszym zaaplikowaniu mu środków uspokajających przez wezwanego na miejsce weterynarza. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.