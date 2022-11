Groźny wypadek busa na DK 75 nieopodal Krynicy. Trzy ranne osoby w szpitalu Stanisław Śmierciak

Bus i samochód osobowy zderzyły się na odcinku drogi krajowej nr 75 pomiędzy Nowym Sączem i przejściem granicznym na Słowację Muszynka / Kurov. Jedno z aut siła uderzenia wyrzuciła do przydrożnego rowu. Z 11 osób podróżujących tymi autami trzy ucierpiały aż tak dotkliwie, że musiały trafić do szpitala. W niedzielę około południa główny trakt widący do Krynicy-Zdroju został zablokowany.