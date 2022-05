Groźny wypadek drogowy w dolinie Popradu. Dwie osoby zabrane z Żegiestowa do szpitala Stanisław Śmierciak

Wydawało się, że w wypadku drogowym w Żegiestowie rozbity został tylko samochód, który wypadł z drogi dachował, Tak nie było. W trakcie akcji ratowniczej na dolegliwości zaczęła uskarżać się jedna z osób jadących tym autem i karetka zabrała ją do szpitala. Chwilę później dotkliwy ból odczula druga osoba. Wezwano kolejny ambulans, by przetransportował ją do szpitala.