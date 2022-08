Groźny wypadek motocyklisty w dolinie Popradu. W ciemnościach strażacy spieszą na ratunek

Alarm o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 971 w miejscowości Żegiestów dotarł do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w niedzielę, 7 sierpnia osiem minut przed godzina dwudziestą drugą. Z przekazanych informacji wynikało, że motocyklista wypadł z jezdni i wpadł do głębokiej studzienki przydrożnej sieci melioracyjnej, czyli odwadniającej.

Do działań zadysponowane zostały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju, które maja do pokonania znaczną odległość, by dotrzeć na miejsce. Alarmem poderwani zostali do akcji również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegiestowie.

Na miejsce przykrego zdarzenia drogowego zadysponowana została także karetka Pogotowia Ratunkowego. Podąża tam również patrol policji.