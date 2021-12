Grudzień 2021 w Krynicy-Zdroju: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Krynicy-Zdroju czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krynicy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Samochód w potoku kołami do góry. Ucierpieli - młoda mama i niemowlę”?

Przegląd listopada 2021 w Krynicy-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Samochód w potoku kołami do góry. Ucierpieli - młoda mama i niemowlę Dziewiętnastoletnia mama i jej trzymiesięczne dziecko ucierpieli, kiedy po południu w sobotę, 27 listopada 2021 r., auto którym jechali wypadło z drogi, rozbiło się o drzewo, stoczyło ze skarpy do potoku i tam wywróciło się kołami do góry. Zdarzyło się to w miejscowości Zagorzyn w gminie Łącko. 📢 Iga Dudziuk śmiało wkracza na salony. Tak wygląda córka Norbiego Iga Dudziuk poszła w ślady sławnego ojca. 22-letnia córka Norbiego niedawno wydała swój debiutancki singiel. Zobaczcie, jak wygląda pociecha prowadzącego "Koła Fortuny". 📢 W mrozie i ciemnościach nocy strażacy walczyli z pożarem domu w dolinie Popradu Punktualnie o godzinie 21, kiedy w dolinie Popradu temperatura spadła poniżej 0 stopni Celsjusza, aż dziewięć zastępów straży pożarnej rozpoczęło walkę z wielkim i szybko rozprzestrzeniającym się ogniem unicestwiającym jeden z domów w miejscowości Żegiestów w Beskidzie Sądeckim.

Prasówka grudzień Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy Sącz. Samochód staranował wiadukt kolejowy. Uszkodził go i odjechał Wiadukt kolejowy nad ul. Zieloną w Nowym Sączu od zawsze ma pecha do dużych samochodów. Był, i jest po modernizacji, zbyt niski, by mogły pod nim przejechać wielkie samochody. Teraz kolejny taki pojazd nie zmieścił się w "światło" przejazdu. Uszkodził znajdujące od spodu wiaduktu instalacje elektryczne i... odjechał w nieznane.

📢 Stary Sącz. Obgryzali korę z drzew i łapali koguta. Chrzest bojowy młodych leśników ze Starego Sącza [ZDJĘCIA] W przyszłości chcą być leśnikami, ale nie ma tak łatwo. Zanim to się stanie, aby zostać przyjętym do Braci Leśnej trzeba umieć radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jakie umiejętności są do tego potrzebne? Przede wszystkim trzeba radzić sobie w lesie. Sposoby na to znają już uczniowie Zespołu Szkół w Starym Sączu. 📢 Stary Sącz. Roztańczone rodzeństwo ze Starego Sącza w Dzień Dobry TVN. Mali mistrzowie Europy robią karierę [ZDJĘCIA] Rozsławiają swoje miasto w kraju i Europie. Emilka i Franek Dubiel ze Starego Sącza byli gośćmi programu Dzień Dobry TVN. Pretekstem do spotkania był ich ogromny sukces podczas mistrzostw Europy federacji IDO w stylach Jazz, Modern oraz Balet. Franek w kategorii „Solo Jazz Children - chłopcy” wytańczył sobie 1 miejsce i tytuł Mistrza Europy, a Emilka w kategorii „Solo Jazz Children - dziewczynki” 1 miejsce oraz tytuł Mistrzyni Europy. Na słynnej kanapie programu śniadaniowego opowiedzieli o swojej miłości do tańca prowadzącym: Gosi Ohme i Filipowi Chajzerowi. Towarzyszyła im również mama - Patrycja Grudzień-Dubiel.

📢 Auta z Podhala i Sadecczyzny zderzyły się w Łącku. Zablokowały główną szosę łaczcą Nowy Sacz z Nowym Targiem Trzy samochody, dwa z Sądecczyzny oraz jeden z Podhala, zderzyły się w Łącku na głównej trasie prowadzącej doliną Dunajca i łączącą Nowy Sącz z Nowym Targiem. Dla podróżujących drogą wojewódzką nr 969 w piątek po południu powodowało to spore utrudnienia w rejonie Łącka. 📢 Zaginione kobiety z Małopolski. Pomóż w ich odnalezieniu! [RYSOPISY] Zobacz listę zaginionych kobiet, które są poszukiwane przez małopolską policję. Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia tych osób, proszony jest o kontakt z najbliższą komendą lub posterunkiem policji lub o wypełnienie formularza na stronie www.malopolska.policja.gov.pl. Pomóż w ich odnalezieniu!

📢 Aktualna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej [RELACJA NA ŻYWO] Obozowiska z ludźmi zepchniętymi na linię granicy przez służby białoruskie opustoszały. W tych miejscach jest spokojnie, ale służby polskie cały czas czuwają - zapewnia Polska Policja.

📢 Stary Sącz. Wielkie otwarcie browaru w miejscu dawnej "Przystani". Restauracja i piwo rzemieślnicze warzone na miejscu [ZDJĘCIA] Wielkie otarcie browaru w Starym Sączu "Personall Kraft". Restauracja z rzemieślniczym piwem powstała w miejscu, gdzie przed laty znajdował się popularny pensjonat "Przystań". Obiekt gastronomiczny ma szansę stać się bardzo popularnym miejsce na mapie zarówno Starego, jak i Nowego Sącza. Znajduje się obok stacji paliw Orlen oraz restauracji McDonald's przy ul. Jana Pawła II. Powstał w urokliwym miejscu wśród drzew, zaraz przy ścieżce rowerowej VeloDunajce. 📢 Groźny wypadek w centrum Krynicy-Zdroju. Trzy auta rozbite. Jedna osoba w szpitalu [ZDJĘCIA] Trzy auta są rozbite, a jedna osoba najdotkliwiej poszkodowana w tym przykrym zdarzeniu drogowym trafiła do szpitala. Taki jest smutny bilans wypadku w centrum Krynicy-Zdroju, który wydarzył się niemal w samo południe w sobotę,która w kalendarzu miała pechową datę trzynastego.

📢 Turystyczny hit Starego Sącza robi furorę! Leśne molo przyciąga tłumy, choć jeszcze nie jest otwarte. Gdzie bezpiecznie zaparkować?[ZDJĘCIA] Jeszcze nie jest otwarta, a już robi furorę. Atrakcja na Miejskiej Górze w Starym Sączu wraz ze szklanym pomostem i platformą widokową stała się hitem turystycznym. Szczególnie w weekendy jest oblegana. Kilka dni temu doszło do sytuacji, że parkujący samochody zastawili wjazdy do prywatnych posesji, a nawet zablokowali drogę. Wszystko by móc zobaczyć słynną atrakcję. Gmina podała, gdzie zaparkować za darmo i bez obawy, że dostanie się mandat.

📢 Nocny ogień nad Popradem. Strażacy gaszą domek letniskowy w Piwnicznej-Zdroju W piątkowy wieczór ogień zaczął szybko unicestwiać poddasze domku letniskowego stojącego blisko rzeki Poprad w Piwnicznej-Zdroju. Do akcji ruszyli druhowie ze znajdujących się najbliżej ochotniczych straży pożarnych. Skierowane tam zostały także roty z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

📢 Tragedia w Beskidzie Sądeckim. Ciało meżczyzny znalezione w górskim potoku Ciało mężczyzny dostrzeżone zostało w górskim potoku płynącym przez położoną w Beskidzie Sądeckim miejscowość Brzyna w gminie Łącko. Przybyli na miejsce ratownicy podjęli próbę ocalenia go, ale przybyły na miejsce lekarz stwierdził, ze zgon nastąpił już znacznie wcześniej. 📢 Wypadek na drodze pod Nowym Sączem. Strażacy przybyli na pomoc zanim ich wezwano We wtorek wieczorem na ruchliwej drodze w Podrzeczu zderzyły się dwa auta osobowe. Zanim ktokolwiek zdołał zaalarmować służby ratownicze strażacy już rozpoczynali niesienie pomocy osobom, które podróżowały samochodami rozbitymi w wypadku. Byli to druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej, którzy swym wozem bojowym wracali do remizy po zakończeniu innej akcji. 📢 Takie mają być emerytury od stycznia 2022 - wyliczenia. Zobacz stawki emerytur bez podatku Takie mają być emerytury od stycznia 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Kilkanaście zastępów strażackich gasiło pożar w podsądeckiej wiosce Rogi Ogniowe larum o pożarze w jednym z gospodarstw w miejscowości Rogi w gminie Podegrodzie sprawiło, że do akcji gaśniczej w sobotnie popołudnie skierowanych zostało aż dziewięć zastępów zarówno z jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu jak i ochotniczych straży pożarnych działających w gminie Podegrodzie.

📢 Zderzenie auta z dzikiem na głównej drodze w dolinie Dunajca. Kierowca ma złamany kręgosłup Osobowe audi A3 stało się wrakiem, a kierujący nim młody mężczyzna doznał ciężkiego urazu kręgosłupa. To tragiczny rezultat zderzenia tego auta z dzikiem, który w sobotę, 6 listopada 2021 r., nagle wybiegł na główny trakt prowadzący doliną Dunajca i łączący Nowy Sącz z Nowym Targiem, czyli drogę wojewódzką nr 969.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Media obecne terenie przygranicznym. Znamy zasady.