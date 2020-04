Grupa OKNOPLAST i krakowski Szpital Uniwersytecki łączą siły w walce z COVID–19

Do walki z pandemią koronawirusa włączyła się również Grupa Oknoplast. - Tylko wspólne działanie pomoże nam wrócić do wymarzonej normalności. Wierzę, że wsparcie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie to krok który przybliża nas do zwalczenia COVID-19 – mówi Mikołaj Placek, prezes Grupy OKNOPLAST.

Pomoc dla Szpitala Uniwersyteckiego Firma z podkrakowskiego Ochmanowa pomoże rozwijać „działalność laboratorium diagnostycznego, tak, by testy na COVID-19 mogły być wykonywane przez całą dobę". To zaś pozwoli zwiększyć ilość wykonywanych testów trzykrotnie. - By nieść skuteczną pomoc i zagwarantować bezpieczeństwo niezbędny jest wyspecjalizowany sprzęt zarówno medyczny jak i diagnostyczny. Nieoceniona w tym zakresie jest pomoc firm i darczyńców, która w tej kryzysowej sytuacji jest dla nas realnym wsparciem – podkreśla Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Badania 24 godziny na dobę Szpital, w celu odpowiedniej diagnostyki COVID-19, utworzył Pracownię Immunodiagnostyki i Diagnostyki Molekularnej Zakładu Mikrobiologii, w której przez 8 godzin dziennie były sprawdzane kolejne próbki. Grupa OKNOPLAST przekazała środki dzięki którym ta pracownia będzie działała przez całą dobą, a co za tym idzie możliwość wykonywania testów wzrosła trzykrotnie. Tylko dzięki szybkiej diagnostyce medycy mogą wdrożyć odpowiednie leczenie, a także zastosować należyte środki bezpieczeństwa. Lekarze na pierwszej linii frontu - Walka z COVID-19 to wyzwanie dla nas wszystkich, tak pracowników służby zdrowia jak i całego społeczeństwa. Lekarze mający kontakt z chorobą na pierwszej linii robią wszystko co w ich mocy i niosą najlepszą możliwą pomoc. Niestety sytuacja epidemiczna w jakiej się obecnie znajdujemy jest wyjątkowa i nie sposób się na nią przygotować zawczasu – nie ukrywa Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I dodaje: - Dlatego też chciałbym podziękować Grupie OKNOPLAST za jej ogromne zaangażowanie. Dzięki jej wsparciu będzie możliwa ciągła, 24-godzinna praca i diagnostyka kolejnych próbek w Pracowni Immunodiagnostyki i Diagnostyki Molekularnej Zakładu Mikrobiologii. Nasze możliwości wykonywania testów zwiększą się aż trzykrotnie. - Pamiętajmy, że przeprowadzanie testów jest podstawą walki z pandemią. Tylko dzięki nim wiemy jakie dalsze kroki podejmować – zaznacza dyrektor Marcin Jędrychowski. - Pandemia koronawirusa, przed którą wszyscy stanęliśmy to wydarzenie bez precedensu. To zagrożenie dla setek tysięcy a nawet milionów ludzi, a także ogromny kryzys dla światowej gospodarki. Jest to problem, który musimy, dla dobra nas wszystkich, rozwiązać jak najszybciej – mówi prezes Mikołaj Placek. - Uważamy, że dzięki wsparciu podstawowego kroku w diagnozie, czyli umożliwienie przeprowadzenia odpowiedniej liczby testów, dajemy lekarzom narzędzie do prowadzenia dalszych efektywnych i bezpiecznych działań – dodaje prezes Grupy OKNOPLAST.

