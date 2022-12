Grypa atakuje w Małopolsce. Prawie 300 tys. zachorowań od początku roku

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, w listopadzie liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę wyniosła ponad 493 tys. W ostatnim tygodniu tego miesiąca było to ponad 160 tys. Porównując do ubiegłego roku, było to odpowiednio 415 tys. i 108 tys., natomiast dwa lata temu — 243 tys. i 61 tys.

Jeśli chodzi o samą Małopolskę, to tylko w listopadzie na grypę bądź infekcje grypopodobne zachorowało blisko 39 tys. mieszkańców.

Od początku obecnego sezonu grypowego, czyli od września, liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań zbliżyła się do 1,3 mln. A szczyt sezonu grypowego dopiero przed nami, do największej liczby infekcji dochodzi zazwyczaj w lutym i marcu.

Sezon wyrównawczy

Obserwując statystyki specjaliście obawiają się, że również u nas może dojść do powtórzenia scenariusza z innych państw i pojawi się tzw. zjawisko sezonu wyrównawczego, który jest charakterystyczny dla okresów po pandemii.