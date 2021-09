Grzybobranie 2021. W muszyńskich lasach pojawiły się rydze. Jesienią w Beskidach prawdziwy wysyp grzybów [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Beskidu Sądeckiego w tym roku nie mogą narzekać na swoje zbiory, prawdziwy wysyp grzybów trwa. Teraz w sądeckich lasach rozpoczął się sezon na rydze. Ten gatunek grzyba można znaleźć praktycznie w każdym lesie w okolicy. Na grzybobranie oraz skosztowanie przyrządzonych grzybów zaprasza Jan Golba, burmistrz Muszyny.

- To grzyb typowy dla górskich lasów i niezwykle smaczny. Muszyńskie restauracje już zaczęły serwować ten szczególny przysmak. Danie w postaci rydzy z patelni na maśle to wyjątkowy przysmak. Kto nie zna tego smaku, niech natychmiast do nas przyjeżdża. Warto - napisał na swoim profilu burmistrz.