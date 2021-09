Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem. Są nowe dane

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły SARS-CoV-2 u kolejnych 269 osób. Najwięcej nowy przypadków odnotowano w województwie w lubelskim - 37 i mazowieckim - 35. Jest to wzrost o 47 proc. w porównaniu do poprzedniego poniedziałku, kiedy potwierdzono 183 nowych zakażeń.

- Bardzo jest to niepokojące (wzrost zakażeń - przyp. red.) , ponieważ kilka tygodni temu te procentowe wzrosty były na poziomie 17-19 proc. W tej chwili to jest ok. 50 proc. tydzień do tygodnia - mówił w poniedziałek rano Waldemar Kraska na antenie Jedynki - Programu Pierwszego Polskiego Radia.