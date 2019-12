Gwiazda betlejemska czyli poinsecja. 10 rzeczy, które warto wiedzieć o tej roślinie

Często mówi się, że gwiazda betlejemska zakwita na święta Bożego Narodzenia i zachwyca kolorami. Ale to, co podziwiamy to nie kwiaty, ale liście. A mówiąc dokładniej – tak zwane podsadki czyli liście szczytowe wyrastające pod kwiatostanem. To właśnie one mają przyciągać owady, zapylające kwiaty. Bo same kwiaty są bardzo drobne i niepozorne.

Angelinaelv (Pixabay.com)