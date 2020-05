Hełmy policyjne mierzą temperaturę przechodniów. Czy są skuteczna?

Technologia smart na każdym posterunku?

Firma KC Wearable wyznacza nowe trendy technologiczne. Produkowany przez nią hełm KC N601 wyposażony jest w ekran umożliwiający z korzystanie z technologii "rozszerzonej rzeczywistości". Potrafi rejestrować temperaturę ciała osób, które znajdują się w odległości do 2 metrów od noszącego hełm i to z dokładnością do 0,3 stopni Celsjusza.

Policjanci, którzy noszą hełmy z technologią smart mogą zmierzyć temperaturę pojedynczej osoby lub osób znajdujących się w większych grupach, skanować kody QR (również w celu pozyskania danych personalnych), otrzymywać dane na podstawie skanowanych tablic rejestracyjnych, odnajdywać osoby lub przedmioty w ciemności i używać technologii rozpoznawania twarzy. Przechwycone informacje są magazynowane w samym hełmie.

Według szefowej firmy "KC Wearable", dr Jie Guo, w Chinach w użyciu jest już ponad 1000 hełmów tego typu. Cena pojedynczego hełmu wynosi pomiędzy 5000 a 7000 dolarów. Firma potwierdziła, że otrzymała już duże zamówienie z jednego kraju, jednak nie ujawniono szczegółów z jakiego. Potwierdzono także przekazanie hełmów do testów przez policję włoską, holenderską i dubajską. Według informacji serwisu Business Insider, informacji tej nie potwierdziła dyplomacja żadnego z tych krajów. Jak jednak podkreśliła w wypowiedzi dla serwisu dr Guo: