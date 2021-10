Himalaje. Anna Tybor zdobyła Manaslu i zjechała z ośmiotysięcznika na nartach. Bez dodatkowego tlenu

Pochodząca z Zakopanego skialpinista wyruszyła na wyprawę w Himalaje kilka tygodni temu. Szczyt rozpoczęła atakować trzy dni temu. Na wierzchołku Manaslu była 29 września. Weszła tam bez wspomagania tlenem. We wspinaczce towarzyszyli jej dwaj Włosi - Federico Seechim i Marco Majorim.

Po zdobyciu szczytu Anna założyła narty i wspólnie z kolegami zaczęli zjazd ze szczytu. Późnym wieczorem dotarli do obozu IV. Z uwagi na pogarszające się warunki i potworne zmęczenie, przenocowali w „czwórce”. W czwartek rano rozpoczęli kontynuowanie zjazdu.

- Było ciężko. Cała akcja zajęła nam w sumie trzy dni. Ale jesteśmy szczęśliwi. Udało się wejść na górę i zjechać na nartach. Zrobiłam to bez dodatkowe tlenu. Narty odpinała tylko do spania w obozie czwartym. Z czwórki na dół już nie odpinałam nart. Udało mi się zrobić trzy zjazdy na linie, dla bezpieczeństwa, by nie wpaść w szczeliny. Ale udało się zjechać bez odpinania nart - mówiła Anna Tybor, gdy pojawiła się w base camp pod szczytem Manaslu.