Hojne dodatki dla policjantów. Nawet 2500 zł ekstra dla tych, którzy zechcą pracować po pięćdziesiątce. Czas niepewny, PiS dopieszcza służby

Wielu funkcjonariuszy rozpoczyna dziś służbę zaraz po skończeniu szkoły ponadpodstawowej, czyli w wieku 19-20 lat. Takim mundurowym specjalny dodatek – 1500 zł – przysługiwałby już po ukończeniu 45 lat, a wyższy – 2500 zł – na dwa lata przed pięćdziesiątką. 2500 zł brutto to zaledwie 100 zł mniej niż wynosi obecna ustawowa płaca minimalna (otrzymuje ją w Polsce ok. półtora miliona zatrudnionych). Taki dodatek będzie zatem niezłym uzupełnieniem podstawowego uposażenia policjanta, strażaka, czy strażnika.

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – mówi podwładnym Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodaje.

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Po szkoleniu kursant przechodzi do drugiej grupy zaszeregowania – jako policjantazarabia średnio 3875 złotych. Trzecia grupa zaszeregowania to referenci (4250 zł „na rękę”), a następna - dzielnicowi i kontrolerzy ruchu drogowego (4522 zł). Do piątej należą detektywi i asystenci zarabiający średnio 4785 zł, a do szóstej – dyżurni oraz specjaliści ze średnim uposażeniem 5272 zł.