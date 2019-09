Hołd dla Białego Misia z Zakopanego. Pamiętacie go? Pokażcie wspólne zdjęcia!

Choć pogrzeb tego mężczyzny był raczej kameralny, w duchu żegnały go miliony Polaków. 17 września na cmentarzu w Lesnicy (gm. Bukowina Tatrzańska) pochowano Andrzeja Worwę. Zmarły 83-latek z pozoru był zwykłym góralem. Jako że w latach 70., 80. i 90. pracował na Krupówkach (choć można go było spotkać też na Gubałówce) jako "Biały Miś" pozujący do zdjęć z turystami, nieświadomie mógł odcisnąć swoją obecność na życiu co drugiego Polaka, który w tamtym okresie odwiedził Podhale.