Honda HR-V 1.5 i-MMD 131 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Honda HR-V to z pewnością nietuzinkowa propozycja w tym segmencie skierowana do kierowców, którzy dokładnie wiedzą czego chcą. Jeśli ktoś tylko spojrzy na cennik, być może się zniechęci, a ten model trzeba poznać bliżej, aby docenić jego liczne zalety tj. świetną jakość wykonania, oszczędny napęd w mieście czy wysoki komfort podróży. Sportu tu niewiele, ale elegancji i stylu – całkiem sporo.

Honda konsekwentnie toruje sobie drogę w segmencie kompaktowych crossoverów i stawia na swój własny, odrobinę kontrowersyjny pomysł. Zamiast naszpikowanych sportowymi akcentami i gadżetami aut oferuje coś dla tych, którzy preferują spokojną, komfortową i przede wszystkim oszczędną jazdę. Czy taka jest Honda HR-V z hybrydowym napędem 1.5 i-MMD o mocy 131 KM?

Honda HR-V. Nadwozie/wnętrze

Kontynuacja stylistyczne tradycji i nawiązania do poprzedników? Nie w Hondzie! Pierwsza generacja była nieco pudełkowata, ale dość charakterystyczna. W drugiej Honda postawiła na nieco sportowy, dynamiczny styl, natomiast w trzeciej stawia na odrobinę elegancji i nowoczesności, a wszystko to oczywiście zamknięte w modnym nadwoziu typu crossover. Zamiast sportowych emocji mamy sporo stylu i klasy, a dynamikę zastąpiono płynnym i oszczędnym napędem. Muszę przyznać, że pod względem wyglądu HR-V mi się zaczęła podobać. Nigdy nie byłem fanem tego auta, jeśli chodzi o wygląd. Poprzednia generacja dawała zaskakująco dużo frajdy z jazdy, ale pod względem wizualnym nie bardzo wpisywała się w obowiązujące wówczas trendy. Tym razem Honda poszła pod prąd i oferuje coś zupełnie innego.

Poza tym model ten ma dość trudne zadanie, bowiem wpasował się pomiędzy dwoma segmentami – o ile Qashqai czy Karoq są od HR-V nieco większe, tak nikt dysponując kwotą odpowiednią dla Hondy, raczej nie będzie brał pod uwagę Pumy czy T-Roca. To spory problem dla Hondy, która oferuje auta świetnie wyposażone i wykonane, ale cóż z tego, skoro bazowa cena może odstraszyć i mało kto będzie chciał w ogóle zapoznać się z tym modelem. A to wielka szkoda, bowiem Honda HR-V bardzo duży zyskuje przy bliższym poznaniu. Jeśli ktoś wie, że chce statecznego, spokojnego i wygodnego crossovera, stylistyka i wykonanie na pewno pójdzie z tym w parze. Honda HR-V to z pewnością nietuzinkowa propozycja w tym segmencie skierowana do kierowców, którzy dokładnie wiedzą czego chcą. Jeśli ktoś tylko spojrzy na cennik, być może się zniechęci, a ten model trzeba poznać bliżej, aby docenić jego liczne zalety tj. świetną jakość wykonania, oszczędny napęd w mieście czy wysoki komfort podróży. Sportu tu niewiele, ale elegancji i stylu – całkiem sporo. Kamil Rogala Bardzo przypadła mi do gustu pozycja za kierownicą. Z jednej strony siedzi się wysoko, wygodnie i nie jak w lekko podniesionym hatchbacku, tylko „prawdziwym” SUV-ie, ale z drugiej nie jest to poczucie, jakbym siedział na taborecie lub w samochodzie dostawczym. Projektantom udało się uzyskać przyjemną równowagę i zachować odrobinę sportowego stylu. Widoczność jest bardzo dobra, lusterka są duże, odrobinę przeszkadzają szerokie słupki C i opadająca szyba tylna, ale nie na tyle, aby było to dokuczliwe. Na pewno nie można mieć zastrzeżeń do materiałów i spasowania – tutaj Honda ostatnio naprawdę pozytywnie zaskakuje. Ergonomia i funkcjonalność stoją na wysokim poziomie, docenimy analogowe sterowanie wszystkimi funkcjami, wirtualne zegary są czytelne, podobnie jak ekran środkowy. Co prawda wystaje on ponad obrys deski rozdzielczej, ale nie zasłania widoku. System, jak to w Hondzie, nie zachwyca nowoczesnością, ale jest prosty w obsłudze. Miejsca na kanapie jest wystarczająco jak na ten segment, a bagażnik zaskakuje regularnymi kształtami. Oferuje pojemność 320 litrów, a po złożeniu oparć – 1290 litrów. Trochę szkoda, że brakuje praktycznych dodatków. Auto powstaje na platformie Honda Global Small Car i jest produkowane m.in. w japońskiej fabryce w Saitama.

Honda HR-V. Silnik, spalanie, wrażenia z jazdy

O ile poprzednia generacja oferowała m.in. 185-konną turbodoładowaną jednostkę 1.5 VTEC Turbo, tak tutaj dostaniemy tylko hybrydę 1.5 i-MMD o mocy systemowej 131 KM, z czego 107 KM przypada na silnik spalinowy. To klasyczna hybryda, czyli rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą niczego ładować, żonglować trybami, zastanawiać się, ile zostanie zasięgu, czy oszczędzać baterię, czy ją doładowywać silnikiem spalinowym etc. Przyznam, że lubię takie rozwiązania, bo wtedy to mój styl jazdy w pełni odpowiada za to, jakie mam spalanie, osiągi, dynamikę itp. Oczywiście na sportowe emocje nie ma co liczyć, bowiem sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 10,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 170 km/h. Oprócz tego za przeniesienie napędu odpowiada przekładnia bezstopniowa e-CVT, a nie każdy za nią przepada. Mimo to wrażenia z jazdy, jeśli oczekujemy płynnego i komfortowego przemieszczania się, są bardzo przyjemne. Najwięcej zalet tego auta odkryjemy w mieście, ewentualnie w jego okolicach, zaś drogi szybkiego ruchu nie są dla Hondy HR-V optymalnym środowiskiem.

spalanie w trasie 120-140 km/h: 7-8 l/100km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 5,5-6,5 l/100km;

spalanie w mieście 50 km/h: 5 l/100km.

Honda HR-V. Ceny i wyposażenie

Praktycznie każdy, kto spogląda na cennik Hondy ma podobne pierwsze wrażenie: „Ale drogo!" Dzisiejsza analiza rynku musi być niestety nieco bardziej dogłębna niż spoglądanie na same ceny bez zajrzenia w specyfikację, listę wyposażenia i porównanie tego do konkurencji. Niestety, samochody drożeją niemal z tygodnia na tydzień i jeśli jakiś model był tańszą alternatywą miesiąc temu, dziś może być nieopłacalny i odwrotnie. Obecnie Honda HR-V kosztuje co najmniej 134 000 złotych za odmianę Elegancje. Silnik jest tylko jeden, więc wybieramy wyposażenie. Wyżej jest jeszcze Advance oraz Advance Style w cenie odpowiednio 145 000 i 159 500 złotych. W topowej wersji mamy praktycznie wszystko tj.:

bezprzewodowa ładowarka dla smartfona;

dwukolorowe nadwozie;

system bezkluczykowego dostępu;

pakiet systemów wsparcia i bezpieczeństwa Honda SENSING;

aktywne doświetlanie zakrętów LED;

elektrycznie otwierana klapa bagażnika;

kamera cofania;

system multimedialny z nawigacją;

czujniki parkowania przód/tył;

podgrzewana kierownica i fotele, etc.

Trudno narzekać na jakiekolwiek braki, ale jak to w Hondzie bywa, dodatki są i zazwyczaj dość drogie:

pakiet dodatków lakierowanych na czarno – 8 879 złotych;

przyciemniane szyby – 8 253 złotych;

pakiet dodatków do wnętrza tj. nakładki na kierownicę, wokół konsoli środkowej itp. – 3 230 złotych;

opcjonalny lakier – 3 000 złotych;

felgi 18-calowe - 8 557 złotych. Podobnie jak przy modelu Hondy e, dodatki nieproporcjonalnie podnoszą cenę, więc warto zachować umiar.

Honda HR-V. Podsumowanie

Honda HR-V – zalety:

Honda HR-V – zalety: bardzo ciekawa, niebanalna stylistyka zewnętrzna;

świetnie wykonane, nowoczesne, ale nadal funkcjonalne wnętrze;

bardzo dobre wyposażenie;

dość przestronne wnętrze i sporo miejsca z tyłu;

elastyczny i oszczędny napęd w mieście...

Honda HR-V – wady: …który w trasie traci swoje oszczędne walory;

bagażnik mógłby być bardziej praktyczny;

ceny dodatków odstraszają. Porównanie Honda HR-V do wybranych konkurentów: Honda HR-V 1.5 i-MMD 131 KM (E-CVT) Kia Niro 1.6 GDI HEV 141 KM (AT6) Toyota C-HR 1.8 Hybrid 122 KM (e-CVT) Cena (zł, brutto) od 134 400 od 126 900 od 128 900 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4340/1790 4420/1825 4395/1795 Wysokość (mm) 1582 1560 1555 Rozstaw osi (mm) 2610 2720 2640 Pojemność bagażnika (l) 320/1290 425/1445 377/1160 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1380 1324 1420 Pojemność zbiornika paliwa (l) 40 42 43 Rodzaj paliwa benzyna (HEV) benzyna (HEV) Benzyna (HEV) Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, bezstopniowa E-CVT automatyczna, 6-stopniowa automatyczna, bezstopniowa e-CVT Osiągi



Moc (KM) 131 141 122 Moment obrotowy (Nm) 253 (silnik elektryczny) 170 (silnik elektryczny) 163 (silnik elektryczny) Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 10,7 10,4 11 Prędkość maksymalna (km/h) 170 165 170 Spalanie (l/100km) 5,4 (WLTP) 4,5 (WLTP) 4,8 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 122 (WLTP) 130 (WLTP) 109 (WLTP)

