Hotelarskie metamorfozy uczniów z ZSP w Krynicy-Zdroju. Mieli zajęcia z wizażystką

Zajęcia dotyczyły kreowania własnego wizerunku i różnych form makijażu.

- Uczniowie, zarówno dziewczyny, jak i chłopcy, dowiedzieli się, jak dobrze wyglądać o każdej porze dnia, stosownie do miejsca i zajmowanego stanowiska. To pierwsza, teoretyczna część warsztatów profesjonalnego makijażu i wyglądu. Ich celem jest wypracowanie umiejętności kreowania własnego wizerunku. Dla hotelarza umiejętne dobranie fryzury, makijażu i stroju to bardzo ważna rzecz. Dyskretna elegancja i subtelny makijaż wpływają na opinię o pracowniku, a tym samym o zatrudniającym go hotelu – zaznacza dyrektor szkoły Maria Aleksander-Pisz.