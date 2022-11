Hotele w kłopotach. Mało gości, coraz wyższe ceny. Czy Polacy planują spędzić Święta i sylwestra w domach? Nowa ankieta IGHP

Polskie hotele z marnymi prognozami na Boże Narodzenie i sylwestra

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) przeprowadziła w listopadzie 2022 nową ankietę wśród hotelarzy. Dzięki niej wiemy już, jak wyglądała sytuacja na rynku hotelarstwa w październiku 2022, jaki jest stan obecny i jakie są prognozy na nadchodzące miesiące.

Ankieta jest miarodajna dla polskiego hotelarstwa. Odpowiedzi nadesłało 181 hoteli ze wszystkich województw. 65% przebadanych obiektów to hotele miejskie, co 150 pokoi (średnio 93). 34% to hotele biznesowe, 26% wypoczynkowe, a 40% określiło swój profil jako mieszany.

Niestety, IGHP nie ma zbyt dobrych wieści. Po sezonie letnim stan rezerwacji w polskich hotelach stale się pogarsza. Prognozy na listopad i grudzień są słabe, a na styczeń wprost złe.

Jak wygląda stan obłożenia hoteli w Polsce na Boże Narodzenie i sylwestra 2022/23? Czy Polacy planują spędzić grudzień w domach? Czy ceny noclegów nadal wzrastają i jak wyglądają w porównaniu do poprzednich lat? Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki ankiety IGHP.

Według ankiety IGHP, hotele miejskie (biznesowe) radziły sobie w październiku lepiej od pozamiejskich (wypoczynkowych). W grudniu 2022 trend będzie jednak odwrotny. Szymon Starnawski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

