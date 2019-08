Hutnik Kraków. Wysoka porażka z Legią Warszawa na inaugurację Centralnej Ligi Juniorów [ZDJĘCIA]

Do końca spotkania obraz gry nie uległ zmianie. Warszawianie nadal kontrolowali sytuację na boisku i szukali okazji do zdobycia kolejnego gola. Krakowianie swą uwagę skupiali na zabezpieczaniu dostępu do własnej bramki,a nieliczne kontry przeprowadzali głównie lewą stroną. Po jednym z nich bramkarza gości zatrudnił Włoch. Wynik meczu ładnym strzałem w dalszy róg bramki ustalił Grzejda.

- Staraliśmy się z tego meczu jak najwięcej wyciągnąć, żeby to procentowało w kolejnych spotkaniach. Trafiliśmy na bardzo wymagającego przeciwnika. Gdy przyspieszał grę, było nam trudno mu się przeciwstawić. Legia to mistrza Polski, który w czerwcu sięgnął po trofeum. My jesteśmy na innym etapie. Jeszcze tydzień wcześniej graliśmy test-mecz, a w ostatnich dniach pojawiali się nowi zawodnicy. Praktycznie to był jeden z pierwszych meczów, który graliśmy w takim ustawieniu. Będziemy się docierać dopiero w trakcie sezonu, wykorzystywać lekcję z tego meczu. Jestem pewien, że będziemy grać lepiej, bo i w tym spotkaniu były fragmenty, że mimo takiego wyniku można być zadowolonym - powiedział szkoleniowiec Hutnika Piotr Gaździcki.

- Nie jesteśmy w pełni zadowoleni z tego występu. Trzy punkty na pewno cieszą, ale my musimy wymagać od siebie więcej, jeśli chodzi o samą grę. Trudno szukać usprawiedliwień; wiadomo, było gorąco, do przerwy wysokie prowadzenie. W szatni mówiliśmy sobie, że chcemy sami sobie narzucić tempo, grać szybciej piłką. Niestety, chłopcy nie byli w stanie się zmotywować, co dziwi, bo przyjechaliśmy tak daleko. Nie chodzi o wynik, bo ten jest wysoki, ale w grze jest jeszcze bardzo dużo do poprawy - powiedział trener Legii Grzegorz Szoka.