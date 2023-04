I ślepr w kopalni jest przydatny. Od 12 kwietnia, po 3-letniej przerwie, Trasa Górnicza w Kopalni Soli „Wieliczka” znowu udostępniona!

Time Gates, czyli Bramy Czasu w Jeleniej Górze. To niezwykła podróż do przeszłości

Kto choć raz nie chciał przenieść się do przeszłości, by zobaczyć, jak świat wyglądał dawno temu? Umożliwiła to atrakcja Time Gates - Bramy Czasu w Jeleniej...