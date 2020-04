Idealny schron przed koronawirusem? Solarna kapsuła samotności za 90 dolarów [ZDJĘCIA]

W dobie pandemii koronawirusa i społecznej kwarantanny producent musiał zwietrzyć szansę na dobry zarobek. Jak możemy przeczytać na stronie firmy Wonddder, początkowa cena solarnej kapsuły wynosiła 469 dolarów, ale teraz możemy ją kupić za 89 dolarów (plus koszty transportu morskiego 15 dol.). Razem ok. 430 zł.

Czym jest solarna kapsuła? "To inteligentny, samowystarczalny mikro-dom, który wykorzystuje energię słoneczną i wiatrową. Pozwala przebywać w odległych miejscach poza zasięgiem infrastruktury, z luksusem pokoju hotelowego. To droga do niezależnego mieszkania. Może służyć jako domek, przyczepa kempingowa, mobilne biuro, stacja badawcza lub cokolwiek chcesz" - zachwala producent.

Co prawda solarna kapsuła nie jest tak łatwa do transportu, jak chociażby przyczepa kempingowa, ale jednak jest na tyle nieduża, że da się ją transportować większymi samochodami.