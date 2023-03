Idealny weekend za granicą: te 3 miasta zawrócą Wam w głowach. Ile może kosztować wycieczka do każdego z nich? Które atrakcje są darmowe?

Nie warto czekać do urlopu na realizację turystycznych marzeń. Każdy weekend może być okazją do niezapomnianej wycieczki. Te 3 europejskie miasta idealnie nadają się na city break. Ich atrakcje mogą zawrócić w głowie każdemu. Sprawdziliśmy, ile może kosztować idealny weekend we dwoje a Barcelonie, Rzymie i Atenach, co warto zobaczyć w każdym z tych miast i które atrakcje są za darmo.

NAPA74, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne