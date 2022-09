Iga Świątek uwielbia ten słodki deser. Znalazła go w pucharze po wygranej US Open. Co zawiera dieta mistrzyni tenisa? Anna Daniluk

Polacy od kilku lat stali się zagorzałymi fanami tenisa. Z pewnością przyczynił się do tego sukces polskich zawodników. Iga Świątek kolejny raz udowodniła, że jest mistrzynią w swojej dziedzinie. Tenisistka 11 września 2022 wygrała US Open w Nowym Jorku. Po otrzymaniu pucharu czekała na nią wewnątrz słodka niespodzianka. Widząc ulubioną słodycz, nie kryła radości. Przyjrzeliśmy się, co zawiera dieta Igi Świątek.