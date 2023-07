Igrzyska Europejskie 2023. W sobotę w Krynicy turniej drużynowy judo o randze mistrzostw Europy

Krynica-Zdrój a nie Kraków

Początkowo władze Europejskiej Federacji Judo (EJU) były sceptyczne co do lokalizacji turnieju w Krynicy-Zdroju i chciały, by drużynowe zmagania odbyły się w Krakowie. Wydaje się, że teraz nie mają już takich wątpliwości, a przynajmniej tak wynika ze słów prezesa EJU, Węgra Laszlo Totha, który uważa, że organizatorzy zawodów stanęli na wysokości zadania i dobrze je przygotowali.

- Nasi zawodnicy są zachwyceni. Dziękujemy, że jesteśmy w Krynicy i tu możemy walczyć. To naprawdę specjalne miejsce. Chcę podziękować każdemu krajowi, który z nami występuje, a także polskiej federacji i organizatorom. Polski rząd i komitet olimpijski ugościli nas wspaniale. Dostaliśmy od was wszystko co najlepsze - powiedział prezes Toth (cytat za european-games.org).