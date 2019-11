Ile trwa wizyta u lekarza? Myślisz, że polscy lekarze poświęcają za mało czasu pacjentom? Zobacz, jak jest w Europie

Ile trwa wizyta u lekarza? Większość Polaków z pewnością powie, że za mało. Najpierw miesiącami czekamy na wizytę u lekarza specjalisty, a gdy już do niej dojdzie, ani się nie obejrzymy, a już wychodzimy z gabinetu. Sami lekarze także zwracają uwagę na to, że nie mają wystarczającej ilości czasu dla pacjentów. Z zazdrością spoglądamy w kierunku innych europejskich krajów, ale czy naprawdę jest czego zazdrościć? Zobaczcie, jak długo trwa wizyta u lekarza w Polsce, a ile czasu zajmuje w innych krajach. To was zaskoczy!

Ile trwa wizyta u lekarza i dlaczego nie powinna być zbyt krótka? Co do tego, ile powinna trwać wizyta u lekarza, nie ma żadnych narzuconych odgórnie wytycznych. Swoje pożera jednak biurokracja, która zmusza do ograniczania czasu trwania wizyty - wiedzą o tym i lekarze i pacjenci. Oczywiście, długie wizyty lekarskie nie zawsze są konieczne. Często jednak zbyt krótki czas ich trwania działa na niekorzyść pacjentów. Mogą oni nie otrzymać pełnej informacji na temat przepisywanych leków, ryzykują łączenie leków, które wchodzą w interakcje, a także antybiotykooporność, która wciąż rośnie. Zbyt krótkie wizyty to także problem dla lekarzy. Nie chodzi tylko o ograniczone możliwości głębokich konsultacji z pacjentem, ale także o stres, na którego brak polscy medycy niestety nie mogą narzekać. Jak wygląda to w innych krajach i czy rzeczywiście w Polsce jest tak źle? Zbadał to międzynarodowy zespół naukowców, który wyniki swoich badań opublikował w "British Medical Journal". Zobaczcie, ile trwają wizyty u lekarzy w różnych krajach Europy.