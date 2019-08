IMGW ostrzega! Przez Małopolskę mogą przejść silne burze z gradem [POMARAŃCZOWY ALERT]

Gdzie jest burza? Sprawdź radary meteorologiczne

Poniżej przedstawiamy pełną treść ostrzeżenia IMGW, które obowiązuje od godziny 12 w poniedziałek do godziny 6 we wtorek.

"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad."