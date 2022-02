IMGW ostrzega: silny wiatr i burze nad Małopolską! Alert RCB

Alert RCB: silny wiatr w Małopolsce

IMGW: pełna prognoza pogody dla Małopolski na czwartek

W nocy ze środy na piątek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Powyżej 1200 m n.p.m, opady deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzące w deszcz, a powyżej 1800 m n.p.m, opady śniegu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 2°C, na szczytach Tatr około -5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, wzmagający się do silnego (od 40 km/h do 45 km/h) w porywach do 70 km/h, a nad ranem na zachodzie województwa do 80 km/h; południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny (od 40 km/h do 50 km/h), w porywach do 85 km/h, wzmagający się do bardzo silnego (55 km/h do 65 km/h), w porywach do 110 km/h, a w Tatrach do 125 km/h; południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach miejscami zamiecie i zawieje śnieżne.