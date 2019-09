IMGW ostrzega. Uwaga na burze z gradem! [OSTRZEŻENIE II STOPNIA]

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje dla całej Małopolski we wtorek, w godzinach 11-21.

Poniżej pełna treść komunikatu IMGW.

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze z gradem stopień: 2 prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie 29/2019

Ważne:

Od: 2019-05-28 11:00

Do: 2019-05-28 21:00

synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz

Czas wydania: 2019-05-28 07:02

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie