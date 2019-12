IMGW wydało ostrzeżenie. Może wystąpić gołoledź, uwaga na drogach! [OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE]

Zima na sądeckich drogach. Wciąż pada śnieg

Wraz z nowym rokiem na Sądecczyznę zawitała śnieżna zima. - Kierowców zobowiązuje to do rozwagi, wzmożonej czujności, zachowania właściwych odstępów i jazdy z dozwoloną prędkością, natomiast pieszych do szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, w tym również na...