Imię a życiowy sukces: nazywasz się zgodnie ze swoim przeznaczeniem?

Jak twierdzi astrologia, człowieka determinują nie tylko wychowanie i geny, ale także data urodzenia, znak zodiaku oraz imię. Szczególnie to ostatnie może przyczynić się do odniesienia życiowego sukcesu, o ile jest zgodne z naszym charakterem i usposobieniem. Poszczególnym znakom zodiaku specjaliści przypisali szereg imion, które mają pozostawać w harmonii z tym, kim jesteśmy - uwydatniając nasze mocne strony i niwelując słabości. Dlatego właśnie to, jak się nazywamy, może przyczynić się do życiowego sukcesu. Sprawdźcie, czy nazywacie się zgodnie z własnym przeznaczeniem.

