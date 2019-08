Inwazja modliszki w Polsce: pojawia się już w miastach! Gdzie można spotkać Mantis religiosa? Czy modliszka gryzie?

Inwazja modliszki w Polsce

Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa) to owad, który żyje w Polsce od dawna. Jest to gatunek znajdujący się pod ochroną, a więc wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do niedawna jednak modliszka w naszym kraju występowała tylko w południowych regionach, szczególnie na ciepłych i suchych stanowiskach. Obecnie zasięg występowania owada wyraźnie przesunął się na północ.

Dodatkowo modliszki coraz częściej pojawiają się poza naturalnymi obszarami zielonymi, w miejsach takich jak:

przydomowe ogródki

ulice miast

mieszkania

biura

Zobacz, jak wygląda Mantis religiosa: