Irenka z Lwowa dzięki pomocy małżeństwa z Muszyny nie będzie utykać

Anna i Maciej Tokarczykowie z Muszyny pokrywają koszty całkowitego leczenia, prywatnych badań oraz pobytu Irenki i jej mamy Rosłany w Polsce. Przyjęli je pod swój dach, bo chcą, żeby 10-letnia dziewczynka z Ukrainy mogła biegać i skakać jak inne dzieci. Na Ukrainie Irenka nie miała szansy na leczenie i na rehabilitację. Dziewczynka urodziła się przedwcześnie, długi czas spędziła w inkubatorze. Kiedy trochę podrosła lekarze zalecili zakładanie jej pasów, które miały uregulować jej biodro. To jednak nie pomogło. - Trudno jest mi biegać za dziećmi. Trudno skakać na skakance. Chciałabym nie mieć już problemów z nogami - mówi dziewczynka. Irenka oprócz specjalistycznej opieki, rehabilitacji oraz badań ma szansę zwiedzić kraj swoich przodków. Widziała już zamek królewski oraz smoka wawelskiego. Mówi, że to było dla niej duże przeżycie.

Pomogło małżeństwo z Muszyny

Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza, poznała Rosłanę i jej córkę podczas jednej z akcji pomocowych we Lwowie, nie mogła przejść obojętnie obok problemów dziecka.

- Na Ukrainie system medyczny prawie nie istnieje, 90 procent leków jest podrabianych. Mieszkańcy nie mają dostępu do dobrych przychodni, ani sprzętu. Jeśli my im nie pomożemy, to nikt tego nie zrobi - mówi Iwona Romaniuk. Prezes Fundacji Bratnia Dusza przedstawiła sytuację Irenki małżeństwu lekarzy z Muszyny, a Anna i Maciej Tokarczykowie ofiarowali swoją pomoc.

- Wystarczyło jedno pytanie. Ci państwo bez wahania przyjęli Irenkę i jej mamę pod swój dach. Dzięki ich pomocy dziewczynka ma szansę wyzdrowieć. Na Ukrainie nie miałaby takiej możliwości - mówi Romaniak.