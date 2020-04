Jagna Marczułajtis-Walczak namawia do uruchamiania „wymazobusów”

Taki wymazobus od wczoraj (20 kwietnia) wyjeżdża do osób z podejrzeniem koronawirusa m.in. w Gliwicach, Katowicach i Częstochowie, gdzie badania zlecają tamtejsze stacje sanepidu. Za specjalną karetkę z obsadą płaci Śląski Urząd Wojewódzki.

- W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego docierają informację, że pacjenci z Małopolski mają problemy z robieniem testu na koronawirusa. Sytuacja ta spowodowana jest tym, że brakuje specjalistycznych karetek mogących podjechać do chorych w celu pobrania wymazów w regionie oraz sami pacjenci z podejrzeniem koronawirusa mają problem z dotarciem do szpitala zakaźnego transportem prywatnym – zaznacza Jagna Marszułajtis-Walczak (Koalicja Obywatelska), która zwróciła się do prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka z prośba o możliwość uruchomienia takiej usług w naszym regionie.