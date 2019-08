Jak ładować telefon? To nie takie proste. Zobacz, co robisz źle

Ładujesz telefon? Na pewno to robisz! Nie uwierzymy przecież, że go nie posiadasz. Założymy się też, że robisz to źle - bo mało kto robi to dobrze. W najlepszym wypadku doprowadzisz do tego, że twój telefon będzie się szybciej rozładowywał, ale w najgorszym - będziesz zmuszony do zakupu nowego. Z kolei dobre nawyki wydłużą żywotność baterii. Brzmi nieźle? W takim razie sprawdź, które nawyki związane z ładowaniem telefonu lepiej zmienić!

rawpixel / unsplash.com