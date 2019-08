Jak na wódkę to do Krakowa? Kontrowersyjny spot amerykańskich linii lotniczych [WIDEO]

American Airlines chciały wypromować nowe połączenie między Chicago i Krakowem poprzez zamieszczony w internecie spot. Zapewne nikt z przedstawicieli amerykańskich linii lotniczych nie spodziewał się, że wideo wzbudzi tak duże kontrowersje.

Z Chicago do Krakowa już w maju będzie można przylecieć samolotem największej linii lotniczej na świecie. W nowej siatce połączeń znalazły się również m.in. Tel-Awiw czy Budapeszt. American Airlines zachęcają do wizyty w stolicy Węgier rejsem po Dunaju. Do Krakowa - zdaniem ich przedstawicieli - warto natomiast przylecieć, by... napić się wódki z przyjacielem.

Spot budzi kontrowersje. Doczekał się już nawet oficjalnego stanowiska władz miasta.

"Koncepcja promocji nowego połączenia lotniczego do Krakowa, która znalazła swój wyraz w spocie American Airlines absolutnie nie wpisuje się w politykę turystyczną i promocyjną Krakowa, które jest postrzegane jako wyjątkowe miejsce UNESCO, przyciągające co roku licznych turystów, którzy w czasie swojego pobytu korzystają z bogatej oferty kulturalnej Krakowa" - czytamy w oświadczeniu.