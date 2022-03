Jak posadzić rzeżuchę i ile rośnie? Z czym ją jeść? Rzeżucha na Wielkanoc i nie tylko

Pieprzyca siewna (lepidium sativum) to oficjalna, botaniczna nazwa rzeżuchy. Kiełki kwalifikowane są jako warzywo. Jest to jednoroczna roślina wywodząca się od roślin kapustowatych. Rzeżucha pochodzi z terenów Azji (szczególnie Turcji) oraz północno-wschodniej Afryki z terenów Egiptu.

Rzeżucha – zastosowanie w kuchni

Rzeżucha to roślina, która jest spożywana, gdy wyrosną zielone liście zarodkowe. Jest jedną z najłatwiejszych roślin w domowej uprawie. Rzeżucha ma pikantny smak. Stosowana jest do:

Rzeżucha – właściwości

Rzeżucha jest bogatym źródłem witaminy K, B1 i C. Te witaminy odpowiadają za odporność organizmu, wzmocnienie krzepliwości krwi i oraz przyspiesza gojenie się ran. Ponadto przypisuje się tym witaminom właściwości łagodzenia bólu. Rzeżucha ma także dużo siarki, która wspomaga wzrost włosów i paznokci.

Jak posadzić rzeżuchę?

Rzeżucha najczęściej wyrasta przez około tydzień, maksymalnie do 10 dni. Rzeżucha może być posadzona na ligninie, na wacie, na chusteczkach higienicznych lub bezpośrednio do gruntu. Najczęściej sadzi się rzeżuchę na wacie, co pozwala zachować czystość rośliny. Aby posadzić ją w domu, wystarczy mieć cztery rzeczy: